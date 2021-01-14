Утром, 14 января, паром «Аркадий Филатов» застрял во льдах на реке Свирь, который соединяет поселок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию. Проводилис спасательные работы.

Пресс-служба областного дорожного комитета сообщает, что на борту находились 15 пассажиров и 4 автомобиля. Температура воздуха тогда составляла -29 градусов, что привело к полному замерзанию реки.

На помощь парому пришел буксир «Шлюзовой 99», который находился на Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базе флота.

Также отметим, что «Аркадий Филатов» совершает рейсы каждый день. В день паром курсирует 15 раз с 06:00 до 23:00, а также перевозит людей и автомобили.