Петербург стал одним из лучших регионов по организации ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отметила Петербург памятным знаком за высокие показатели в организации и проведении ЕГЭ. Награждение состоялось на всероссийском совещании по итогам ЕГЭ и ГИА в Москве.

Северную столицу на совещании представила делегация руководителей и специалистов Комитета по образованию во главе с председателем Жанной Воробьевой. Награду вручил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов

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В 2017 году в Петербурге ЕГЭ сдали более 31 тыс. выпускников. Свыше 12 тыс. их работ были оценены на 80 баллов и выше. Таким образом, более 14%, то есть каждый седьмой результат, стал высокобалльным.

Кроме того, этот год стал рекордным по количеству максимальных, 100-бальных результатов. Сразу два стобальных результата получили 19 выпускников, а один выпускник лицея получил 300 баллов.

Количество нарушений в этом году сократилось. В основной период ЕГЭ за наличие шпаргалок или телефонов было удалено только 8 человек. Для сравнения – в 2014 году было 49 удалений.