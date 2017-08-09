СПбГУ снова увеличил средний балл для поступающих

Санкт-Петербургский государственный университет снова увеличил средний балл для поступающих. В 2017 году балл ЕГЭ абитуриентов вырос с 90 до 90,75.

Всего бюджетные места в нынешнем году в СПбГУ поступили 1967 человек, говорится на официальном сайте учебного заведения.

"Приоритетом университета является высокий уровень подготовки абитуриентов. Уже несколько лет подряд к участию в конкурсе на поступление в СПбГУ допускаются только те выпускники школ, которые смогли преодолеть минимальный порог, установленный вузом. В среднем по каждому из предметов вступительных испытаний им необходимо набрать 65 баллов ЕГЭ — значительно больше, чем требуется согласно минимуму, утвержденному Рособрнадзором", - отметили в ВУЗе.

Повышение баллов характерно для поступивших на многие образовательные программы СПбГУ. Например, по программе «Математика» минимальный балл зачисленных по сравнению с прошлым годом вырос на 45, по «Социологии» - на 28, а по «Астрономии» - на 19.

Традиционно большую часть бюджетных мест заняли лучшие выпускники школ из других регионов нашей страны - в 2017 году иногородние абитуриенты составили 70,43% - 1383 человека. Среди них выпускники из 78 регионов России, ребята, окончившие школы при посольствах РФ во Франции и Греции, а также граждане Казахстана, Белоруссии и Молдавии.