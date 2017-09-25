Правозащитники просят Путина помочь петербургским сайентологам

Группа правозащитников обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить уголовное преследование пятерых петербуржских представителей Сайентологической церкви

Коллективное письмо, за подписью 100 человек было отправлено в приемную президента России. Среди авторов обращения: председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, советник уполномоченного по правам человека в Северной столице Наталья Евдокимова, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский и многие другие.

По словам авторов обращения, 28 статья Конституции, гарантирующая выбирать и распространять религиозные убеждения откровенно попирается в Петербурге. "Основанием для уголовного преследования послужили общепринятые у всех саентологов действия по изданию так называемых «этических приказов» в отношении лиц – членов саентологического сообщества, – допустивших нарушения саентологической и общечеловеческой этики. Издаваемые «этические приказы» в соответствии с основами саентологии являются организационным механизмом, приводящим в действие организованную работу сообщества, имеющую целью устранение последствий выявленных этических нарушений и возвращение указанных лиц к дальнейшей саентологической практике", - говорится в письме.

Ранее в начале апреля были арестованы основатели саентологической церкви Петербурга Анастасия Терентьева, Иван Мацицкий и Галина Шуринова, а также бухгалтер церкви Сахиб Алиева. Все они проходят по уголовному делу по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества".

По версии следствия, экстремистская составляющая в деятельности сайентологов - это унижение достоинства людей, которые выходили из организации. Этих людей члены общины определили, как "лица, доставляющие неприятности". Одна из мер давления на таких людей - издание этических приказов внутри организации.

Кроме того, по информации следствия, с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года организация получила 276,3 млн рублей за продажу своих книг без соответствующей документации, которая разрешала бы им право на предпринимательство. Обыски у петербургских саентологов прошли 6 июня.