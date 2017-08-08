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На трех набережных Петербурга появились велодорожки с разметкой

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© Фото: Деловой Петербург

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Разметка завершена на Арсенальной, Свердловской, и Пироговской набережных.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного отчитался о завершение разметки велополос на трех набережных, сообщает пресс-служба правительства.

Велодорожки разметили на Арсенальной, Свердловской, и Пироговской набережных. На этих участках дорожки проходят по тротуарам.

На набережной Фонтанки велополосы разметили пока лишь частично — по нечетной стороне от Гороховой улицы до площади Ломоносова, а также от Невского проспекта на набережной Мойки. По четной стороне разметку сделали от набережной Кутузова до улицы Чайковского и от Гороховой улицы до Бородинской улицы. Разметке полос на этом веломаршруте мешает ремонт набережной.

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План по велосипедизации Петербурга на 2017 год был утвержден КРТИ еще в январе. Согласно ему, к 15 июля планировалось построить пять веломаршрутов общей протяженностью 43 километра, на их обустройство из бюджета дополнительно запросили 130 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей было выделено на проектирование и строительство велодорожек на набережной реки Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет». Позже сроки окончания строительства велодорог были скорректированы.

Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Институт «Стройпроект» разработал маршруты «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «станция метро «Крестовский остров» — Гренадерский мост» за 4,7 млн рублей, а «Гильдия современных проектов» оформила маршруты по Гражданскому проспекту до Гренадерского моста и от Выборгского шоссе до улицы Руставели за 8,4 млн рублей. 

 

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