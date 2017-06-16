В Петербурге спроектировали три новые велодорожки

В Петербурге завершены проекты трех новых велотрасс. Их маршруты выглядят следующим образом - "станция метро "Крестовский остров" – Левашовский проспект – набережная реки Карповки", "набережная реки Фонтанки (четная и нечетная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой" и велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны, сообщают в КРТИ.

Комитет Смольного занимался проектами вместе с АО "Институт "Стройпроект". К строительству велосипедных дорожек приступят после завершения конкурсов.

Запланирован ввод всех пяти маршрутов до конца следующего месяца. Их общая протяженность составит порядка 45 километров.

При недостаточной ширине проезжей части велосипедная полоса появится за счет сокращения полос движения для парковки автомобилей. В КРТИ заявляют, что это позволит частично разгрузить центр Петербурга.

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», к 15 июля комитет также планирует разработать смеху развития дорожек для велосипедов на 2018-2025 года. В ней учтут замеры велосипедного трафика до и после запуска велодорожек.

Кроме того, запланировано создание интерактивной онлайн-карты велосипедных маршрутов Петербурга, где будут появляться новые направления.