  • 16 Июнь 2017
USD 17.06.2017 57.7408 +0.2971
USD ММВБ 17:17 57.72370  
EUR 17.06.2017 64.4561 +0.1766
EUR ММВБ 17:17 64.5190  
Нефть($) 16.06.2017 47.35 +1.00
Нефть(p) 16.06.2017 2734.03 +71.51

В Петербурге спроектировали три новые велодорожки

Автор:


© Фото: Downtown.ru

Темы дня

Их общая протяженность составит порядка 45 километров.

В Петербурге завершены проекты трех новых велотрасс. Их маршруты выглядят следующим образом -  "станция метро "Крестовский остров" – Левашовский проспект – набережная реки Карповки", "набережная реки Фонтанки (четная и нечетная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой" и велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны, сообщают в КРТИ.

Комитет Смольного занимался проектами вместе с АО "Институт "Стройпроект". К строительству велосипедных дорожек приступят после завершения конкурсов.

Запланирован ввод всех пяти маршрутов до конца следующего месяца. Их общая протяженность составит порядка 45 километров.

При недостаточной ширине проезжей части велосипедная полоса появится за счет сокращения полос движения для парковки автомобилей. В КРТИ заявляют, что это позволит частично разгрузить центр Петербурга. 

Читайте также:

Границу с Финляндией можно будет перейти на велосипеде

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», к 15 июля комитет также планирует разработать смеху развития дорожек для велосипедов на 2018-2025 года. В ней учтут замеры велосипедного трафика до и после запуска велодорожек.

Кроме того, запланировано создание интерактивной онлайн-карты велосипедных маршрутов Петербурга, где будут появляться новые направления.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm