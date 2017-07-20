Далеко ли Петербургу до Амстердама, или как «велосипедизируют» Северную столицу

Из запланированных на лето пяти веломаршрутов сегодня в Петербурге появились лишь два – на Петроградке. Кольцевой по набережным Петроградской стороны и велодорожка от станции метро «Крестовский остров» по набережной реки Карповки до Гренадерского моста. Правда, и тут без изъянов не обошлось: у маршрута плохая развязка на перекрестке и есть проблемы с уровнем поребрика.

«На Петроградской стороне есть две крайности: хорошо сделанные велополосы и плохо сделанные велопешеходные дорожки. Знаки движения просто неаккуратно вставлены в асфальт, закрывая собой виды с набережной и мешая движению пешеходов. На велополосах также проблемы с ограждением дороги, с высотой поребриков и укладке асфальта. После дождей на велополосе образуются глубокие лужи», – пояснил основные проблемы первого из пяти запланированных на лето веломаршрутов Алексей Панков, эксперт проекта «Велосипедизация Петербурга».

План по велосипедизации Петербурга на 2017 год был утвержден комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) еще в январе. Согласно ему, к 15 июля планировалось построить пять веломаршрутов общей протяженностью 43 километра, на их обустройство из бюджета дополнительно запросили 130 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей было выделено на проектирование и строительство велодорожек на набережной реки Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет».

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Маршруты первых пяти велодорожек были определены на основе результатов исследований улично-дорожной сети, выполненных КРТИ еще в 2014 году, предложений общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга» и данных Strava Global Heatmap (температурные карты с указанием вело - и беговой активности). В обсуждениях маршрутов активно участвовали активисты «Велосипедизации»: Стас Иванов – инициатор проекта «Велодорожка на Фонтанке», Дарья Табачникова – советник вице-губернатора Игоря Албина развитию велосипедной инфраструктуры и эксперт проекта Алексей Панков.

Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Институт «Стройпроект» разработал маршруты «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «станция метро «Крестовский остров» — Гренадерский мост» за 4,7 млн рублей, а «Гильдия современных проектов» оформила маршруты по Гражданскому проспекту до Гренадерского моста и от Выборгского шоссе до улицы Руставели за 8,4 млн рублей.

Схема велосипедной сети Петроградского района

Дата окончания работ несколько раз переносилась, сейчас окончание работ запланировано на август. Уложатся ли в обновленные сроки – вопрос.

Схема наиболее сложных узлов велосипедной сети Петроградского района

В последние годы, оправдываясь кризисом, велодорожек в Петербурге строили ничтожно мало. Весной прошлого года Смольный заявлял о планах строительства 34,5 км велодорожек уже в 2016-м, однако планы реализованы не были. Но в этом году город решил так активно велосипедизироваться, что КРТИ запросил средства на организацию велодорожек, появление которых было запланировано только на 2018 год, уже во время весенних корректировок бюджета.

Тем не менее на сегодняшний день отдельно разработанной Стратегии развития велосипедной инфраструктуры в Северной столице нет. Основная претензия к существующей инфраструктуре – несвязанность: и велоэксперты, и рядовые горожане недовольны тем, что дорожки раскиданы по всему Петербургу. По их мнению, удобнее создать сеть велодорожек сначала в одном районе, а потом уже в остальных. Кроме того, страдает и качество велоинфрастркутруры. Велосипедисты отмечают, что многие маршруты зарастают травой и покрываются грязью.

Обратиться с предложением по организации велодорожек можно на сайте

«Сейчас любой может предложить проект, все эти предложения мы рассматриваем. То, что реально исправить в этом году, мы исправляем: поребрики, занижение асфальта. То, что невозможно сделать в этом году - не хватает бюджета - мы закладываем в бюджет на следующий год, и обязательно доделаем все проекты. Полоса на Гренадерском мосту и набережной Карповки будет доделываться, так что решение разорвать полосу было пока самым приемлемым. На данный момент реализуется проект с велополосами на Петроградке, Фонтанке и севере – на проспекте Луначарского. Петроградка сделана на 80%, на Фонтанке мы уже ставим знаки, на севере тоже ведем работы - и к концу августа они будут сделаны», - прокомментировала сегодняшнюю ситуацию с обустройством велодорожек Дарья Табачникова.

Маршруты, которые обещают доделать до окончания летнего сезона 2017:

Гражданский пр. – Центр (15,1 км). Гражданский пр. (от пр. Луначарского) – Токсовская ул. – ул. Руставели – Пискарёвский пр. – Свердловская наб. – Арсенальная наб. – Пироговская наб. (до Гренадерского моста)

Пр. Луначарского (от Выборгского ш. до ул. Руставели) (7,05 км). Пр. Луначарского от Выборгского ш. до ул. Руставели в увязке с существующими велодорожками в Муринском парке

Кольцевой маршрут: Б. Крестовский мост – Песочная наб. – Аптекарская наб. – Петроградская наб. – ул. Б. Зеленина) (8,9 км). Песочная наб. (от Каменноостровского моста) – Большая Зеленина ул. – Рыбацкая ул. – Введенская ул. – Александровский парк – Каменноостровский пр. – Петровская наб. – Петроградская наб. – Аптекарская наб. – ул. Академика Павлова (до Каменноостровского пр.)

Ст. м. «Крестовский остров» – Гренадерский мост (4,5 км). Ст.м. «Крестовский остров» – Морской пр. – Петроградская ул. (до Большого Крестовского моста) – Песочная наб. (от Большого Крестовского моста) – Левашовский пр. – наб. р. Карповки (до Гренадерского моста)

Наб. р. Фонтанки (четная и нечетная стороны) на участке от р. Невы до Гороховой ул. (5,3 км)

Интерактивная карта веломаршрутов Петербурга

Велоинициативы в Петербурге, как правило, идут снизу, то есть от общественных деятелей. Организаторы проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга», к примеру, проводят мероприятия по привлечению внимания к велоинфраструктуре и велосипедистам. Это и велосипедные события: «Новогодний велопарад», «Большой велопарад в мае», «На работу на велосипеде», и социальная реклама в метро. Накануне активисты устроили акцию на велополосе на Петроградской набережной, напротив крейсера «Аврора», чтобы защитить ее от машин и рассказать автомобилистам, почему парковаться там не стоит. Участники акции привезли с собой вантузы и другие яркие предметы, чтобы отделить велополосу от автополосы, а также выстроились в живую цепь.