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Картина дня: пенсионеры и дроны

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© Фото: 7hao8.bmw-ark.ru

Темы дня

Какое место с конца заняла Россия в рейтинге стран, где лучше всего живется пенсионерам, и почему ФСБ не устроила закупка МЧС Дронов.

Самой популярной новостью дня, по версии «Монитора», стало известие о том, чтоРоссия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Первыми об этом написали «Фонтанка» (21:30), Piter TV (23:42) и «Деловой Петербург» (9:00).

В Глобальном пенсионном индексе за 2017 год она заняла 40 место из 43 возможных. Ниже России в рейтинге расположились только Бразилия, Греция и Индия.

За год место России в рейтинге не изменилось - в 2016 году она также находилась на 40 позиции, однако ее общий балл уменьшился с 46% до 45% (за 100% принимается идеальная страна для выхода на пенсию​). За год Россия ухудшила свои позиции по компонентам "материальное благосостояние" (35 место) и "здравоохранение" (42 место), зато улучшила по качеству жизни (36) и финансам (43). В разрезе более дробных критериев - по показателям равенства доходов и дохода на душу населения - Россия заняла пятое и седьмое места с конца.

В пятерку лучших стран для жизни пенсионеров вошли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Причем первая тройка рейтинга не изменилась с 2016 года. США в глобальном топе за год опустились на три позиции и заняли 17 место.

Еще одна популярная тема дня: ФСБ возбудила уголовное дело  по закупкам МЧС дронов. Министерство закупало китайские аппараты по 190 тыс. рублей за штуку при розничной цене около 60 тыс.

Из-за этого следственная служба ФСБ и оперативники контрразведки 18 июля пришли с обысками в Департамент развития МЧС на улице Ватутина, 1, в Москве. Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий».

Дело возникло из закупок министерством беспилотных летательных аппаратов. Первые масштабные контракты были заключены в 2015 году, тогда МЧС приобрело двести дронов. В 2016 году планировалась закупка 600-700 аналогичных аппаратов. 

Самыми оперативными 20 июля стали «Фонтанка», Piter TV и Zaks.ru.

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