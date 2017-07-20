ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС дронов

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по закупкам МЧС китайских дронов Phantom по 190 тыс. рублей за штуку при розничной цене около 60 тыс. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, Следственная служба ФСБ и оперативники контрразведки 18 июля пришли с обысками в Департамент развития МЧС на улице Ватутина, 1, в Москве. Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий».

Дело возникло из закупок министерством беспилотных летательных аппаратов. Первые масштабные контракты были заключены в 2015 году, тогда МЧС приобрело двести дронов. В 2016 году планировалась закупка 600-700 аналогичных аппаратов. При этом специалистами отмечались «бытовые» характеристики закупаемой техники, которая не приспособлена для участия в спасательных операциях.