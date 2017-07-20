Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе за 2017 год она заняла 40 место из 43 возможных. Ниже России в рейтинге расположились только Бразилия, Греция и Индия. Об этом сообщает РБК.

За год место России в рейтинге не изменилось - в 2016 году она также находилась на 40 позиции, однако ее общий балл уменьшился с 46% до 45% (за 100% принимается идеальная страна для выхода на пенсию​).

В пятерку лучших стран для жизни пенсионеров вошли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Причем первая тройка рейтинга не изменилась с 2016 года. США в глобальном топе за год опустились на три позиции и заняли 17 место.

За год Россия ухудшила свои позиции по компонентам "материальное благосостояние" (35 место) и "здравоохранение" (42 место), зато улучшила по качеству жизни (36) и финансам (43). В разрезе более дробных критериев - по показателям равенства доходов и дохода на душу населения - Россия заняла пятое и седьмое места с конца.