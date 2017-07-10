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Взятый в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служит в РФ по контракту

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© Фото: Interpolit

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Ранее в Минобороны России назвали этой выдумкой.

Взятый в плен украинскими войсками на территории Донбасса россиянин Виктор Агеев сообщил, что в марте этого года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС РФ.

«Я военнослужащий. Часть 65246»,— рассказал задержанный в интервью украинскому телеканалу «ТСН».

По его словам, после подписания контракта он пробыл в Ростовской области четыре дня и был отправлен в Донбасс. «Ну отправили и отправили. Деньги платят. Служба есть служба», — ответил Агеев на вопрос, почему все произошло так быстро.

Агеев также рассказал, что поехал в Луганскую область с Александром Щербой, который погиб при попытке задержания. Об отправке на территорию Украины других российских военных Агеев ничего сказать не смог.

Ранее Минобороны России назвала выдумкой сообщение «Би-би-си» о захваченном в плен в Луганской области российском контрактнике-разведчике Викторе Агееве.

«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — добавили в министерстве.

Ранее «Би-би-си» сообщило, что россиянина 1995 года рождения захватили 24 июня в районе села Желобок Луганской области в ходе столкновения украинских военных с солдатами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По информации украинских военных, в плену оказались четыре бойца ЛНР, среди которых 22-летний россиянин. Как следует из данных в его военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда.

«Би-би-си» сообщает, что в 2015-2016 годах Агеев служил в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. После этого молодой человек, по словам его сослуживцев, стал служить по контракту в военной разведке. Мать Агеева рассказала, что новым местом службы сына стал Батайск в Ростовской области. Последний раз она разговаривала с сыном более месяца назад, с тех пор ничего о нем не слышала.

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