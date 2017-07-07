Суд сократил условный срок «ловца покемонов» Соколовского

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, который ранее был осужден на три с половиной года условно за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти.

Суд сократил срок наказания до двух лет и трех месяцев условно, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной «Агоры» Алексея Бушмакова.

Своим решением суд исключил из приговора наказание за незаконное хранение ручки с камерой.

Читайте также:

ВЦИОМ: Россияне считают ловлю покемонов в церкви святотатством

Ранее, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима.

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).