ВЦИОМ: Россияне считают ловлю покемонов в церкви святотатством

Каждый третий россиянин считает, что ловля покемонов в храме для верующих оскорбительна. Такой вывод можно сделать из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно ним, 58% слышали об акции Руслана Соколовского в екатеринбургском храме, но лишь 15% интересовались подробностями. Треть опрошенных (34%) уверены, что такие действия блогера - это святотатство. При это 18% считают, что он таким образом желал прославиться, а 14% воспринимают это лишь как детскую выходку. Чуть меньше, 11%, сочли такой поступок хулиганством.

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С приговором, который получил блогер, согласились 36%, а 16% сочли его слишком мягким. Каждый пятый россиянин считает его слишком суровым, а 17% опрошенных недоумевают, почему дело дошло до суда.

Только 5% считает, что Соколовский должен был получить условный срок. Столько же высказались за арест на 15 суток, а 7% – за арест вообще. При этом 8% предпочли бы никак не наказывать блогера, столько же – ограничиться общественным порицанием. По мнению 19% опрошенных, достаточно было и штрафа

Ранее, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима.

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).