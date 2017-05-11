РПЦ считает гуманным приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Принимая решение по делу блогера Руслана Соколовского, суд руководствовался соображениями гуманности, считает заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

«Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности», — цитирует Митько агентство «РИА Новости».

Он также выразил надежду, что блогер «сделает выводы из сложившейся ситуации».

Ранее, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима.

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

История блогера в конце апреля появилась в мультсериале «Симпсоны». В 19-ом эпизоде 28-го сезона главный герой Гомер Симпсон увлекается игрой Peekimon Get (аналог Pokemon Go) и начинает искать виртуальных персонажей в разных местах города, в том числе и в церкви. После этого РПЦ призывает запретить показ «Симпсонов» несовершеннолетним.