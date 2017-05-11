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РПЦ считает гуманным приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

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© Фото: НТВ

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Блогер получил 3,5 года условно.

Принимая решение по делу блогера Руслана Соколовского, суд руководствовался соображениями гуманности, считает заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

«Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности», — цитирует Митько агентство «РИА Новости».

Он также выразил надежду, что блогер «сделает выводы из сложившейся ситуации».

Ранее, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил  Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима.

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

История блогера в конце апреля появилась в мультсериале «Симпсоны». В 19-ом эпизоде 28-го сезона главный герой Гомер Симпсон увлекается игрой Peekimon Get (аналог Pokemon Go) и начинает искать виртуальных персонажей в разных местах города, в том числе и в церкви. После этого РПЦ призывает запретить показ «Симпсонов» несовершеннолетним.

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