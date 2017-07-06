Суд в Москве продлил арест фигуранта дела о взрыве в петербургском метро

В Москве Басманный суд продлил до 10 сентября срок ареста Ибрагиму Эрматову, который проходит по делу о теракте в метро Петербурга, сообщает РИА Новости.

Следствие сочло, что в противном случае обвиняемый может скрыться, повлиять на свидетелей, связаться с иными причастными, но неустановленными лицами. При этом сам Эрматов против продления ареста не возражал.

Ранее суд продлил арест девяти другим обвиняемым: Аброру и Акраму Азимовым, Сейфулле Хакимову, Дилмураду Муидинову, Содику Ортикову, Азамжону Махмудову, Махамадюсуфу Мирзаалимову, Бахраму Эргашевау и Шохисты Каримову.

Следствие считает, что Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метро.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику.

Ранее единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Ранее, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело

Прежде СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.