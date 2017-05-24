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Пойманные в Петербурге террористы планировали расстрелять толпу из автоматов

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© Фото: tvc.ru

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Ячейку запрещенной а РФ террористической организации ИГИЛ удалось ликвидировать.

Российские органы безопасности при поддержки коллег из СНГ смогли предотвратить атаку террористов, которые планировали расстрелять толпу из автоматов, сообщает Интерфакс со ссылкой на директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

По его словам, с помощью киргизских спецслужб были сорваны планы террористов, которые собирались совершить террористическую атаку в общественном месте с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств.

Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело.

По словам Бортникова, террористы ведут вербовку, входя в доверие к людям из разных социальных групп. "Под видом беженцев и мигрантов они проникают из горячих точек, интегрируются в местную среду, создают законспирированные ячейки, подрывая внутреннюю безопасность государств", - заявил глава ФСБ.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" "Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Позже, 12 мая, расследование дела было решено продлить на четыре месяца до 3 октября 2017 года.

Всего по делу о теракте арестованы 11 человек - шесть в Петербурге и пятеро в Москве. В их квартирах были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции метро "Площадь Восстания",  а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

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