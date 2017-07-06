Россию во второй половине лета накроют ливни и смерчи

Во второй половине лета жителям России стоит обращать особое внимание на прогнозы погоды, сообщает директор Гидрометцентра Роман Вильфанд,

«Смерчи у нас бывают крайне редко, но, к несчастью, бывают. Я бы не стал их исключать в ближайшее время. В июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз», - приводят его слова Известия.

По его словам, многие природные катаклизмы невозможно предсказать заранее, поэтому жителям страны следует внимательнее следить за прогнозами погоды.

«Если вы слышите, что прогнозируется ветер 15–20 метров в секунду и более, надо держать детей дома. Кроме ветра, должны настораживать прогнозы о сильных осадках и граде», - уточнил директор Гидрометцентра.

По его словам, в этом году погода летом не удалась только в европейской части страны – в Северном полушарии царит устойчивая жара.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков рассказал, что в середине лета нелегко придется российским спасателям - ожидаются осадки, резкие перепады температур и порывистые ветра.

В прошлую пятницу, 30 июня, в Петербурге бушевал штормовой ветер, который свалил несколько деревьев.