В Петербурге штормовой ветер валит деревья (ФОТО)

В пятницу, 30 июня, сильный ветер повалил деревья в Центральном, Приморском, Кировском и Московском районах Северной столицы, сообщают очевидцы в социальных сетяхсетях.

Сведений о погибших и пострадавших в экстренные службы города к настоящему моменту не поступало.

В соцсетях очевидцы сообщают два дерева придавили машины — на 10-й Советской улице и на Серебристом бульваре.

Фото: vk.com/spb_today

Накануне МЧС предупредило горожан о том, что 30 июне в Петербурге ожидаются штормовой ветер и дожди. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

В Москве 30 июня синоптики обещают сильнейший за последние десятки лет шторм с градом и грозой.