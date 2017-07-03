МЧС предупреждает россиян о катаклизмах в июле

Июль 2017 года, судя по прогнозам погоды, станет сложным месяцем для российских спасателей, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — заявил он на селектором совещании.

Пучков отметил, что в некоторых районах страны могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, осадки и высокие скорости ветра.

Ранее в пятницу, 30 июня, в Петербурге бушевал штормовой ветер, который свалил несколько деревьев.