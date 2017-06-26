  • 27 Июнь 2017
USD 27.06.2017 59.0014 -0.6550
USD ММВБ 04:17 58.94100  
EUR 27.06.2017 66.0816 -0.5964
EUR ММВБ 04:17 65.9600  
Нефть($) 26.06.2017 45.96 +0.72
Нефть(p) 26.06.2017 2711.70 +12.84

Картина дня: Этуш, мемориал Цою и сильный ветер

Автор:


© Фото: BeLive.ru

Темы дня

Как чувствует себя после падения актер Этуш, что случилось с мемориалом Виктора Цоя, и какова будет сила ветра 27 июня.

В понедельник, 26 июня, самой популярной новостью дня, по версии «Монитора», стало известие об актере Владимире Этуще, который был госпитализирован после падения с лестницы. Первыми среди петербургских СМИ об этом написали «Фонтанка» (15:25), «Деловой Петербург» (15:30) и «Пятый телеканал».

Народного артиста Советского Союза, 95-летнего актера Владимира Этуша госпитализировали после падения на лестнице около поликлиники, рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Позже в театре подтвердили, что Этуш не примет участие в спектакле «Бенефис», который покажут во вторник, 27 июня. В справочной НИИ имени Склифосовского РБК подтвердили, что актер Владимир Этуш «госпитализирован в нейро-хирургическую реанимацию».

Крок позже добавил, что по результатам обследования врачи не обнаружили у актера переломов, только ушиб спины. Но «для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации»..

Второй по популярности темой дня стала печальная новость с Богословского кладбища. Там неивзестные разгромили могилу Цоя.

По словам пользователей социальных сетей, вандалы устроили погром 25 июня. При этом сегодня на могиле уже привели порядок. 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет, в этот день на его могилу пришло большое количество поклонников.

Еще одна популярная новость дня касается погоды. Завтра, 27 июня, будет сильный ветер. Его порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла. Атмосферное давление может слабо повышаться.

Самыми оперативными 26 июня стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и газета «Метро».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm