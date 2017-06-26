Картина дня: Этуш, мемориал Цою и сильный ветер

В понедельник, 26 июня, самой популярной новостью дня, по версии «Монитора», стало известие об актере Владимире Этуще, который был госпитализирован после падения с лестницы. Первыми среди петербургских СМИ об этом написали «Фонтанка» (15:25), «Деловой Петербург» (15:30) и «Пятый телеканал».

Народного артиста Советского Союза, 95-летнего актера Владимира Этуша госпитализировали после падения на лестнице около поликлиники, рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Позже в театре подтвердили, что Этуш не примет участие в спектакле «Бенефис», который покажут во вторник, 27 июня. В справочной НИИ имени Склифосовского РБК подтвердили, что актер Владимир Этуш «госпитализирован в нейро-хирургическую реанимацию».



Крок позже добавил, что по результатам обследования врачи не обнаружили у актера переломов, только ушиб спины. Но «для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации»..

Второй по популярности темой дня стала печальная новость с Богословского кладбища. Там неивзестные разгромили могилу Цоя.

По словам пользователей социальных сетей, вандалы устроили погром 25 июня. При этом сегодня на могиле уже привели порядок. 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет, в этот день на его могилу пришло большое количество поклонников.

Еще одна популярная новость дня касается погоды. Завтра, 27 июня, будет сильный ветер. Его порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла. Атмосферное давление может слабо повышаться.

Самыми оперативными 26 июня стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и газета «Метро».