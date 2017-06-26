Актер Владимир Этуш госпитализирован после падения с лестницы

Народного артиста Советского Союза, 95-летнего актера Владимира Этуша госпитализировали после падения на лестнице около поликлиники, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.



Позже в театре подтвердили, что Этуш не примет участие в спектакле «Бенефис», который покажут во вторник, 27 июня. В справочной НИИ имени Склифосовского РБК подтвердили, что актер Владимир Этуш «госпитализирован в нейро-хирургическую реанимацию».



Крок позже добавил, что по результатам обследования врачи не обнаружили у актера переломов, только ушиб спины. Но «для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации»..



Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. После школы он поступил в театральное училище, но потом ушел добровольцем на фронт. Перенеся тяжелое ранение, вернулся на четвертый курс Театрального училища имени Щукина. После окончания училища Владимир Этуш начал преподавать там, а также в Московском театре имени Вахтангова.



Артист снялся более чем в 40 фильмах. Самыми известными его ролями стали товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и инженер Брунс в «Двенадцати стульях».



