Народного артиста Советского Союза, 95-летнего актера Владимира Этуша госпитализировали после падения на лестнице около поликлиники, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.
Позже в театре подтвердили, что Этуш не примет участие в спектакле «Бенефис», который покажут во вторник, 27 июня. В справочной НИИ имени Склифосовского РБК подтвердили, что актер Владимир Этуш «госпитализирован в нейро-хирургическую реанимацию».
Крок позже добавил, что по результатам обследования врачи не обнаружили у актера переломов, только ушиб спины. Но «для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации»..
Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. После школы он поступил в театральное училище, но потом ушел добровольцем на фронт. Перенеся тяжелое ранение, вернулся на четвертый курс Театрального училища имени Щукина. После окончания училища Владимир Этуш начал преподавать там, а также в Московском театре имени Вахтангова.
Артист снялся более чем в 40 фильмах. Самыми известными его ролями стали товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и инженер Брунс в «Двенадцати стульях».
Актер Владимир Этуш госпитализирован после падения с лестницы
Актеру 95 лет.
Народного артиста Советского Союза, 95-летнего актера Владимира Этуша госпитализировали после падения на лестнице около поликлиники, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.
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