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В Петербурге освободившихся участников акции 12 июня задержали при подаче апелляций

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© Фото: Meduza

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Одному из них вменяют ругань матом и «размахивание руками».

Двоих петербуржцев, которые отбывали административный арест за участие в акции 12 июня на Марсовом поле, задержали у здания Приморского районного суда, куда они приехали для подачи апелляции, передает «Медиазона» сообщение одного из задержанных.

Как сообщает издание, отбывший пять суток ареста Виктор К. приехал к спецприемнику на Захарьевской улице, чтобы встретить своего друга Максима Б., который отсидел десять суток. Оттуда они вместе поехали в Приморский суд, чтобы подать апелляции на решения по своим протоколам.

«Мы приехали, вышли из машины, тут же подъезжает к нам микроавтобус полицейский, оттуда выходит целый наряд: прапорщики, старшие лейтенанты, капитан и, по всей видимости, следователь в штатском. Попросили документы для проверки, потом предложили проследовать в отдел полиции для выявения каких-то правонарушений, в которых мы могли участвовать в период проведения Кубка конфедераций», — сообщает Виктор К.

По его словам, в отделе полицейские составили на него протокол за то, что он якобы публично ругался матом, а также размахивал руками, чем мешал прохожим. По словам самого Виктора К., это ложь.

Он считает, что задержание связано с подачей жалобы на решение об аресте — сегодня, 22 июня, был последний день, когда это можно сделать. В настоящий момент он и Максим Б. остаются в отделении полиции.

Митинги против коррупции во многих городах России 12 июня организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Пдробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

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