В Петербурге суд арестовал мать задержанной на митинге 12 июня, чтобы не разлучать ее с дочерью

В Петербурге судья Фрунзенского суда Олег Щербаков арестовал на восемь суток Эвелину Муртазину, которая не захотела расставаться с дочерью, задержанной на несанкционированном митинге 12 июня на Марсовом поле.

Муртазина приехала в Петербург из Моздока по работе, а ее дочь Ирина — к молодому человеку, который учится в Северной столице. Как она сообщила «Медиазоне», днем 12 июня они собирались встретиться с ним около храма, но заметили акцию протеста на Марсовом поле и подошли к ней. «В душе, конечно, мы все это поддерживали, но лозунги никакие не выкрикивали — ну как было не поддержать митинг против коррупции», - сообщает Муртазина.

В итоге суд арестовал Ирину Муртазину на восемь суток и оштрафовал на 10 тыс. рублей. «Судья спросил: "Что вы можете сказать по поводу того, что произошло, как вы оказались на поле?" Я ему это все рассказала, что мы там проходили, увидели... Высказала свое мнение и попросила, чтобы мне дали восемь суток», - рассказала Эвелина Муртазина изданию. В итоге судья поменял свое решение и отправил ее под арест на восемь суток без штрафа.

Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них 73 несовершеннолетний. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

При этом арестованная сотрудница «Собаки.ру» Ксения Морозова пробудет за решеткой 10 суток.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.