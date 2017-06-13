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Журналист «Собаки.ру» отсидит 10 суток за работу на митинге 12 июня

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© Фото: Давид Френкель / meduza.io

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Суд также обязал Ксению Морозову выплатить штраф в размере 12 тыс. рублей.

Журналист издания «Собака.ру» Ксения Морозова отсидит 10 суток за работу на митинге 12 июня на Марсовом поле. Суд постановил, что она участвовала в акции протеста. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«10 суток, 12 тыс. (рублей штрафа - прим.ред.), в качестве доказательства было предъявлено видео, на котором меня нет. Я буду на Захаревской, 6, телефон у меня заберут», - написала она о решение суда.

По ее словам, если подавать апелляцию, то ее рассматривать как раз 10 суток. «Ее будут рассматривать 10 суток, и я успею за это время отсидеть. Просто потом буду опять ходить по судам, а мне это не нужно», - также рассказала Ксения.

Союз журналистов уже потребовал освободить корреспондента, при задержании имевшего редакционное удостоверение. Акции проходили 12 июня во многих городах России под общим лозунгом «Требуем ответов!», они стали продолжением протестов 26 марта.

И тогда, и сейчас митинги организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. О тех, кого уже задержали и арестовали, можно прочесть в подробном материале «Санкт-Петербург.ру».

Ксения в 12 отеделе Фрунзенского района. Фото: vk.com/morozovaksusha

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