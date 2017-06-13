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Петербургский омбудсмен осудил массовые задержания на митинге 12 июня

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Александр Шишлов считает, что власти города сами спровоцировали митингующих 12 июня на нарушение закона.

Уполномоченный по правам человека в северной столице Александр Шишлов осудил массовые задержания на оппозиционном митинге, который состоялся накануне, 12 июня.

В заявлении на сайте омбудсмена отмечается, что День России был «омрачен разъединением и противостоянием, нарушениями конституционных прав граждан».

«Ответственность за это лежит не только на организаторах, призывавших принять участие в несогласованной акции. Ее разделяют органы исполнительной власти, отказавшие в согласовании публичного мероприятия, и в очередной раз продемонстрировавшие нежелание и неспособность найти законное решение, обеспечивающее конституционное право граждан на свободу мирных собраний. Полиция в очередной раз была поставлена в условия, которые затрудняют обеспечение общественного порядка и приводят к нарушениям прав человека», - отметилШишлов.

По его словам, на Марсовом поле были задержаны сотни людей, в том числе» «несовершеннолетние, представители СМИ, наблюдатели и другие люди, не совершавшие никаких общественно опасных действий».

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«События 12 июня вновь показали, что самоустранение органов власти от обязанности содействовать реализации прав, гарантированных статьей 31 Конституции России, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, разрушает уважение к закону, подрывает доверие к государству», - также пишет омбудсмен.

Накануне, 12 июня, по всей России прошли антикоррупционные акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

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