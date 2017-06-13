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В Петербурге суд признал 71-летнюю участницу акции протеста виновной в сопротивлении полиции

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Пожилая женщина оштрафована на 5,5 тыс. рублей.

Задержанная на Марсовом поле 71-летняя петербурженка признана виновной в неповиновении полиции и участии в несанкционированной акции, которая прошла накануне, 12 июня. Пожилая женщина оштрафована на 5,5 тыс. рублей.

Дзержинский суд рассмотрел за закрытыми дверями материалы, которые составила полиция Северной столицы в отношении пожилой женщины по фамилии Черная. Пенсионерка привлечена за активность на Марсовом поле по статьям 19. КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции» (полиция предъявила Черной требование ехать в Удельный парк и митинговать там) и 20.2 «Нарушение правил проведения акции».

За неповиновение Черная оштрафована на 500 рублей, за участие – на 5000.

Прежде сообщалось, что трое участников несогласованной антикоррупцнионной акции протеста на Марсовом поле в Петербурге получили по 10 суток ареста, еще один оштрафован на тысячу рублей, сообщают в пресс-службе городского суда. Ранее стало известно об одной арестованной -  Ангелине Высоцкой. Девушке назначили пять суток ареста и выписали штраф в размере 10 тыс. рублей

Всего в Дзержинский районный суд поступили материалы в отношении 11 человек, которые были задержаны накануне, 12 июня. Они обвиняются в совершении административных правонарушений.

Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

 

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