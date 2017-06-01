«Яндекс» закроет свои офисы на Украине

Компания «Яндекс» решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе, передает vc.ru со ссылкой на представителей компании.

«Компания «Яндекс.Украина» включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины​. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах «Яндекса» в разных странах», — заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

Ранее, 29 мая, в украинских офисах «Яндекса» прошли обыски. Представитель СБУ Елена Гитлянская заявляла, что обыски в рамках дела о госизмене, но не стала уточнять подробности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отказался от комментариев.

Ранее, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко расширил список российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Под них попали, в частности, Mail.Ru Group, "Яндекс", РЕН ТВ и "Наше радио".