В украинских офисах «Яндекса» прошли обыски

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. В компании не знают о его причинах, а в СБУ заявили, что обыски проходят по делу о государственной измене, передает Интерфакс.

В «Яндексе» также сообщили, что в рамках правовых процедур готовы предоставить органам необходимую информацию».

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Представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что обыски в рамках дела о госизмене, но не стала уточнять подробности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отказался от комментариев.

Ранее, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко расширил список российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Под них попали, в частности, Mail.Ru Group, "Яндекс", РЕН ТВ и "Наше радио", сообщается на сайте украинского лидера.