В Петербурге появится система видеонаблюдения за 4 млрд рублей

Компания «Ростелеком» установит в Петербурге системы видеонаблюдения. Соглашение об этом с правительством города было подписано в четверг, 1 июня, на ПМЭФ, передает АБН.

Теперь «Ростелеком» создаст в Северной столице интеллектуальных транспортных систем и систему видеонаблюдения, фото- и видеофиксации.

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Стоимость проекта составляет 4 млрд рублей. Соглашение подписали губернатор Петерубрга Георгий Полтавченко и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Ранее стало известно, что систему видеонаблюдения в метро объединят с общегородской.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.