В ближайшее время в Петербурге систему видеонаблюдения в метро объединят с общегородской, заявил депутат городского Заксобрания Алексей Цивилев - парламентарий направил соответствующий запрос губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко.

«Когда операторы "Безопасного города" начинают следить за каким-либо человеком, переключая камеры по мере его движения, они теряют его из виду, если он заходит в метро. У них нет доступа к камерам, установленным в подземке», - написал парламентарий в своем Instagram.

Полтавченко ответил, что в единую систему наблюдения будут интегрированы вокзалы, спортивные арены и другие объекты городской инфраструктуры.

Цивилева уточнил, что в таком случае специалисты будут способны отследить передвижения предполагаемого преступника, не прерываясь на входе в метро или вокзале, и смогут предотвратить трагические события.

По его словам, конкретные сроки объединения видеосистем неизвестны.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.