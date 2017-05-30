Прием участников ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

В связи с проведением торжественного приема участников ПМЭФ-2017 движение транспорта в центре Северной столицы будет ограничено.

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С 07:00 31 мая до 09:00 2 июня по набережной реки Мойки на участке от Певческогомоста до Невского проспекта;

- с 06:00 до 23:59 1 июня по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома 37 по набережной реки Мойки).

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятия доступны по ссылке.

Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня.