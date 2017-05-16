Путин приедет на ПМЭФ-2017 на второй день работы форума 2 июня

Программа Петербургского международного экономического форума в 2017 году станет самой насыщенной за всю его историю. Об этом сообщает АБН со ссылкой на советника президента Антона Кобякова.

В этом году форум пройдет с 1 по 3 июня, хотя обычно он проходил в середине июня, перенос связан с Кубком конфедераций. ПМЭФ-2017 включает рекордное число мероприятий, программа состоит из 108 деловых мероприятий, ее готовили более 200 экспертов из России и других стран. В 2016 году форум состоял из 72 мероприятий, в нем участвовали более 12 тыс. человек из 133 стран.

Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня. Пленарное заседание с участием президента начнется в 14 часов. Вместе с ним на мероприятии выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди и федеральный канцлер Германии Кристиана Керна. Модератором будет ведущая телеканала NBC News Мегин Келли.

На экономическом форуме в 2017 году впервые пройдет круглый стол России и США. Во время предыдущих ПМЭФ были совместные мероприятия России и Америки. В этом году число американских делегатов выросло и позволяет провести бизнес-диалог между РФ и США.

Мероприятие также пройдет 2 июня. В нем примут участие президент Boeing International Бертран-Марк Аллен, председатель совета директоров International Paper Марк Саттон, а также президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и другие.

Для участия в ПМЭФ-2017 зарегистрировались более пяти тыс. человек. Темпы регистрации превышают показатели прошлого года на 15%, отметил Антон Кобяков. Он рассказал, что в качестве партнеров форума свое участие подтеврдили 62 компании. Журналисты из 35 стран мира подали 2,5 тыс. заявок на аккредитацию.