До конца ПМЭФ метро Петербурга будут патрулировать сотрудники уголовного розыска

На время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сотрудники управления уголовного розыска отправлены патрулировать петербургскую подземку, передает «Фонтанка».

По информации издания, на патрулирование метро с утра вторника, 30 мая, отправлены все отделы уголовного розыска. Подразделения должны выделить от 5 до 7 человек, которые обеспечат безопасность пассажиров наравне с сотрудниками управления полиции на метро.

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что меры безопасности на ПМЭФ-2017 будут значительно усилены по причине недавних террористических актов.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" "Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Позже, 12 мая, расследование дела было решено продлить на четыре месяца до 3 октября 2017 года.

Ранее, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело.