В Петербурге парад в честь победы СКА ограничит движение транспорта

В воскресенье, 28 мая, чествование хоккейного клуба СКА, который одержал победу в Кубке Гагарина, ограничит движение транспорта в центре Петербурга.

Движение автомобилей будет прекращено:

с 15:00 до 15:20: на Лиговским проспекте. от улицы Жуковского до 2-й Советской улицы;

- с 15:20 до 16:00 на Лиговском проспекте от улицы Жуковского до площади Восстания;

- с 15:50 до 17.00 на Невском проспекте от площади Восстания до Дворцового проезда поэтапно по ходу движения колонны участников мероприятия.

Как стало известно ранее, парад в честь победы СКА пройдет в Петербурге 28 мая. Праздничное шествие по Невскому проспекту начнется в 16: 00. Оно завершится концертом на Дворцовой площади. На нем споют «Ленинград», Григорий Лепс, Ёлка, L`One и IOWA.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», 16 апреля СКА во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина — главный приз Континентальной хоккейной лиги. В финале плей-офф КХЛ подопечные Олега Знарка обыграли магнитогорский «Металлург» (4-1).