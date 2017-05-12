«Ленинград», Ёлка и Лепс споют на Дворцовой площади в честь СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил программу парада, который пройдет в Петербурге 28 мая в честь их победы в Кубке Гагарина.

Праздничное шествие по Невскому проспекту начнется в 16: 00. Оно завершится концертом на Дворцовой площади. На нем споют «Ленинград», Григорий Лепс, Ёлка, L`One и IOWA.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», 16 апреля СКА во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина — главный приз Континентальной хоккейной лиги. В финале плей-офф КХЛ подопечные Олега Знарка обыграли магнитогорский «Металлург» (4-1).