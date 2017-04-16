СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

В воскресенье, 16 апреля, состоялась пятая игра финальной серии за кубок Гагарина между СКА и «Металлургом». Драматичной и напряженной была эта игра. Со счетом 3:5 СКА поставило точку в этой серии и в очередной раз стал обладателем кубка Гагарина.

С первых минут первого периода хозяева начали играть в очень мощный хоккей. «Металлург» подолгу разыгрывает шайбу в чужой зоне. На десятой минуте Осала на скорости протащил шайбу по левому флангу, ушел от Барабанова и из круга вбрасывания послал шайбу в дальний угол ворот СКА. Счет становится 1:0 в пользу хозяев. «Армейцы» сразу перевели игру в чужую зону и создают давление у ворот Кошечкина.

На 15-ой минуте удаление у «Металлурга». Сантала в борьбе у борта нарушил правила против Кетова. Но СКА не получается реализовать большинство. На 18-ой минуте возникла стычка между хоккеистами. В результате обоюдное удаление. Звучит сирена, перерыв 1:0 в пользу «Металлурга» после первого периода.

Статистика 1-го периода: Броски: 13-27; Броски в створ: 10-17; Голы: 1-0; Вбрасывания: 14-7; Блокированные броски: 2-2; Силовые приемы: 8-5; Фол против игрока: 0-1; Штраф: 4-2.

Второй период, как и первый, хозяева начали с опасных атак. И результатом стал гол в ворота СКА на 4-ой минуте. Счет становится 2:0 в пользу хозяев. «Металлург» уверенно взял игру в свои руки. Но это было не так. То, что стало происходить на льду дальше, не могло присниться хозяевам в страшном сне: на 8-ой минуте Дадонов совершил проход по правому флангу и сделал перевод в центр на свободного Гусева, который без помех расстрелял ворота Кошечкина. СКА сокращают счет. Заметно добавили в активности «армейцы». СКА много времени проводит в позиционном нападении.

На 30-ой минуте хозяева совершают ошибку в своей зоне, Ковальчук ушел за ворота и прострелил на пятак, а Барабанов с нескольких метров спокойно поразил цель! Счет 2:2. СКА выравнивают счет.

На 35-ой минуте «Армейцы» провели контратаку два в два. Шипачёв выдержал паузу и прострелил на дальнюю штангу, откуда Дадонов поразил ворота «Металлурга». Счет 2:3. СКА вырываются вперед. Перерыв. 2:3 в пользу СКА после двух периодов.

Отличный отрезок от команды Олега Знарка. Проигрывая две шайбы, «армейцы» перехватили инициативу и переломили ход встречи. Посмотрим — удастся ли «сталеварам» вернуться в игру. Отступать некуда. Статистика в сумме за два периода: Броски: 37-50; Броски в створ: 24-28; Голы: 2-3; Вбрасывания: 29-18; Блокированные броски: 5-7; Силовые приемы: 19-10; Фол против игрока: 0-2; Штраф: 8-4.

На льду стало жарко с первых секунд третьего периода. Ковальчук забил уже на девятой секунде периода. Херсли разогнал атаку «армейцев» и отдал передачу на Ковальчука, который со средней дистанции вонзил шайбу под перекладину. И тут же ответный ход хозяев - «Сталевары» провели атаку левым флангом, Косов из круга вбрасывания нанес бросок в дальний нижний угол — Коскинен не дотянулся. Счет становится 3:4 в пользу СКА. Страсти накаляются все больше и больше.

Не выдерживает дальше оградительное стекло- рассыпалось после шикарного силового приема Плотникова против Косова. «Магнитка» получает шанс после удаления в составе СКА, но не сумело его использовать. К концу третьего периода «Магнитка» продолжает давить. Хорошие моменты упустили Зарипов и Мозякин. Четыре минуты до конца периода - уверенно держат оборону «армейцы». Мало бросков по воротам Коскинена.

Хозяева меняют вратаря на полевого игрока, пытаясь спасти игру. Но Коскинен неотразим. СКА уверенно держат оборону. 59-я минута - магнитогорцы выиграли вбрасывание, но Мозякин с Ли не разобрались между собой на синей линии. В результате Прохоркин в падении выбил шайбу, Плотников подхватил ее и поразил пустые ворота. Все, матч окончен.

СКА на выезде обыграл «Металлург» — 5:3. Армейцы выиграли финал Кубка Гагарина и взял Кубок.

Счет в серии 4-1. Статистика матча: Броски: 68-57 ; Броски в створ: 45-31 ; Голы: 3-5 ; Вбрасывания: 47-23 ; Блокированные броски: 7-15 ; Силовые приемы: 25-14 ; Фол против игрока: 1-3 ; Штраф: 10-6.