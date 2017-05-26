Human Rights Watch: Спикер парламента Чечни видел издевательства над геями в секретных тюрьмах

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично присутствовал при издевательствах над задержанными по подозрению в гомосексуальности в «секретных тюрьмах» региона, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

По словам двоих задержанных, которые после общались с правозащитниками, Даудов наблюдал за избиениями и унижениями предполагаемых геев в тюрьме в Аргуне и сопровождал это «своими собственными оскорбительными ремарками».

Еще один пострадавший заявил, что видел Даудова на одной из баз в Грозном, где также содержались задержанные.

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Ранее о причастности Даудова к преследованиям геев в Чечне ранее написала «Новая газета». Источники издания в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

На прошлой неделе, 18 мая, «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что вывезла 43 человека из Чечни. «Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж. Девять человек из 43 уже находятся за границей», - заявил представитель организации.