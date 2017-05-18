Правозащитники: Из Чечни эвакуировали более 40 геев

Правозащитники заявили, что зз Чечни эвакуированы более 40 геев. В интересах безопасности они доставлены в различные регионы России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на организацию "Российская ЛГБТ-сеть".

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"На данный момент мы вывезли 43 человека из Чечни. Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж. Девять человек из 43 уже находятся за границей", - сказал собеседник агентства.

В какие страны вывезли геев, в организации не сообщают. "Это различные страны, мы ведем переговоры, как минимум, с пятью странами о выдаче виз. Идут переговоры об открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества", - заявили в организации.

По словам правозащитников, "Российская ЛГБТ-сеть" не имеет представительств в Чечне и ранее никогда плотно не работала с проблемами ЛГБТ-сообщества в республике.

"Мы сталкиваемся с трудностями на каждом этапе работы. К нам есть недоверие со стороны пострадавших, которые находятся в психологически сложной ситуации. Многие из этих 43 человек в Чечне оказались в незаконном тюремном заключении, подвергались пыткам", - утверждают в организации.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование "Убийство чести" о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.