Тренировочный заезд иномарок ПМЭФ перенесли на час пик

«Репетицию» иномарок, которые будут обслуживать гостей и участников ПМЭФ-2017, пройдет 26 мая с 16 до 19 часов, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Элитные автомобили проследуют на отрезке от «Экспофорума» до аэропорта Пулково.

Накануне, 16 мая, вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов заявил, что автопробег пройдет до вечерних пробок и называл другое время – с 15:00 до 17:00 часов. "Горожане, милые, которые поедут на дачу, учитывайте, пожалуйста, этот момент", – заявил вице-губернатор.

В Смольном уточняют, что новый график заезда машин был скорректирован в оргкомитете Форума.

На стоянку «Экспофорума», где с 1 по 3 июня пройдет ПМЭФ, уже начали прибывать элитные автомобили. Элитные иномарки для обслуживания За дни ПМЭФ пробег автомобилей составляет пару тысяч километров.

Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня.