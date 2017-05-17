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Пулковское шоссе 26 мая заполнят "Мерседесы" ПМЭФ

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© Фото: Instagram / @fra_beato_angelico

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Пройдет тренировка водителей, которые будут обслуживать гостей и участников форума.

Пулковское шоссе 26 мая заполнят "Мерседесы" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пройдет тренировка водителей, которые будут обслуживать гостей и участников форума. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на вице-губернатора Михаила Мокрецова.

Он попросил жителей Северной столицы "набраться терпения". Путь от Пулково до "Экспофорума" и обратно преодолеют 400 автомобилей представительского класса. "Тренировка водителей продлится с 15 до 17 часов", - уточнил Мокрецов.

"Горожане, милые, которые поедут на дачу, учитывайте, пожалуйста, этот момент", – обратился вице-губернатор к петербуржцам. Элитные иномарки для обслуживания VIP-персон форума ежегодно предоставляет партнер ПМЭФ – ЗАО "Мерседес Бенц Рус". Затем 350 элитных иномарок продаются со скидкой 20%.

После заявления Мокрецова партия "Коммунисты России" потребовала отменить тренировку "Мерседесов" в час-пик дачников. "На фоне продолжающегося экономического кризиса горожане много работают на дачных участках, чтобы прокормиться. И вот вместо того, чтобы думать, как облегчить жизнь, власти хотят устроить показательные гонки роскошных лимузинов в самый час-пик дачников. Это и с точки зрения логистики дорожной и с моральной точки зрения неправильное решение", - заявил руководитель отделения КПКР депутат Сергей Малинкович.

Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня.

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