В ГИБДД заявили, что не запрещали ежегодный велопробег в Петербурге

В ГИБДД не запрещали проведение в Петербурге ежегодного велопробега, а лишь не согласовали маршрут следования его участников, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД РФ.

В Госавтоинспекции уточнили, что организаторы мероприятия предоставили схему организации дорожного движения на период проведения велозабега «без учета соответствующей инфраструктуры и технического оснащения, которые необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения». По словам сотрудников ГИБДД, без соблюдения требуемых мер безопасности перекрытие улиц для проведения такого мероприятия невозможно по закону.

В ведомстве уточнили, что порядок проведения массовых мероприятий на автодорогах или их отдельных участках регламентируется постановлением городского правительства №272 от 27 марта 2012 года.

Накануне, 20 апреля, в СМИ появилась информация, что ГИБДД запретила проводить велопробег в Петербурге 23 апреля. Пробег должен был стартовать в 10 часов утра в Рощино, куда велосипедисты планировали приехать на специальном поезде «Велосипедная стрела». В клубе отмечают, что бесплатный велосипедный поезд не отменяется.

«Итак, 23 апреля состоится лишь один пункт намеченной программы – «Велосипедная стрела», бесплатный велосипедный поезд. Она пойдет благодаря профсоюзу железнодорожников на Октябрьской железной дороге в честь юбилея – 180 лет Российским железным дорогам. «Велострела» проследует от Финляндского вокзала до станции Рощино по опубликованному плану», - отметили в клубе «ВелоПитер».