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Открытый велопробег состоится в Петербурге 23 апреля

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© Фото: ukbikes.ru

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Движение автотранспорта будет перекрыто.

В воскресенье, 23 апреля, в Петербурге состоится открытие велосезона, которое проводит клуб «ВелоПитер».

Пробег начнётся в 10 часов утра в Рощино, куда велосипедисты приедут на поезде «Велосипедная стрела» с Финляндского вокзала. Из Рощино колонна направится на Приморское шоссе и, сделав получасовую остановку в Сестрорецке у здания администрации, к 13:30 доберется до парка 300-летия Петербурга.

Ожидается, что от Рощино до парка поедет относительно небольшая колонна – около 1,5 тыс. человек.

В парке 300-летия запланирована музыкально-развлекательная программа, а в 15 часов оттуда стартует основная колонна, которая, преодолев 13 километров, около 16 часов финиширует на Дворцовой площади.

Велосипедисты поедут по улице Савушкина, Приморскому шоссе, Каменноостровскому проспекту, Троицкому мосту и Миллионной улице.

По всему маршруту следования, от Рощино до Дворцовой, движение планируется поэтапно закрывать: машины будут следовать перед колонной и за ней. В настоящий момент маршрут проходит согласования в администрации и ГИБДД.

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