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ГИБДД запретила проводить велопробег в Петербурге 23 апреля

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© Фото: Михаил Евстратов / vk.com/clubvelopiter

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При этом до Рощино пройдет бесплатный велосипедный поезд "Велосипедная стрела".

ГИБДД запретила проводить велопробег в Петербурге 23 апреля. Об этом сообщается на официальной странице клуба "ВелоПитер" в социальной сети "ВКонтакте".

"20 лет с 1997 года мы радовались с вами весне и солнцу на "Открытиях сезона" в Петербурге. Этой традиции пришел конец. Велопробег 23 апреля 2017 года не состоится. Несмотря на наличие всех необходимых согласований от городских органов исполнительной власти, "Открытие сезона 2017" не согласовано управлением ГИБДД. УГИБДД настаивает на том, что безопасность на нем обеспечена быть не может", - сказано в сообщении клуба.

Пробег должен был начатся в 10 часов утра в Рощино, куда велосипедисты планировали приехать на специальном поезде "Велосипедная стрела". В клубе отмечают, что бесплатный велосипедный поезд не отменяется.

"Итак, 23 апреля состоится лишь один пункт намеченной программы – "Велосипедная стрела", бесплатный велосипедный поезд. Она пойдет благодаря профсоюзу железнодорожников на Октябрьской железной дороге в честь юбилея – 180 лет Российским железным дорогам. "Велострела" проследует от Финляндского вокзала до станции Рощино по опубликованному плану", - отметили в "ВелоПитере".

Организаторы велопробега предлагают велосипедистам доехать до Рощино и разъезжаться по своим маршрутам.

"Единой колонны до Петербурга не будет. По мнению ГИБДД, это очень небезопасно. Если вы зарегистрировались на "Велосипедную стрелу" ради движения в большой колонне до Дворцовой площади, а маршруты вам не интересны, просим вас отменить регистрацию на поезд, чтобы желающие принять участие в маршрутах от Рощино, могли добраться туда на "Велостреле", - резюмировали в клубе.

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