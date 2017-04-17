Петербургский горсуд вновь оценит законность передачи Исаакия РПЦ

Жалоба депутата ЗакСа Бориса Вишневского к Смольному по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) зарегистрирована в петербургском городском суде.

Как сообщила в понедельник, 17 апреля, пресс-служба горсуда, жалоба депутата Вишневского зарегистрирована "по вновь открывшимся обстоятельствам". Ранее Василеостровский районный суд отказал в принятии коллективного иска к комитету имущественных отношений Петербурга.

Вишневский уточнил, что вновь открывшиеся обстоятельства заключаются в том, что заявка на передачу собора РПЦ до сих пор не поступила в Смольный.

"В ходе судебных разбирательств было четко установлено, что в природе не существует никакого обращения религиозной организации, на основании которого было издано оспариваемое нами распоряжение КИО", — приводит его слова "Интерфакс".

Решение о принятии к рассмотрению Горсуд примет позднее.

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В феврале в Василеостровский суд было подано исковое заявление депутата Вишневского и сопредседателя петербургского отделения партии "ПарНаС" Андрейя Пивоварова. Они просили обратить внимание суда на отсутствие письменной заявки от РПЦ, тогда как в постановлении КИО о плане-передаче Исаакия Церкви говорится о таком документе.

Но суд даже не приступил к слушаниям и ответил отказом. В определении судьи Оксаны Рябко говорится, что распоряжение КИО, которое ими оспаривается, не является решением о передаче здания собора РПЦ, а значит и разбираться тут не в чем.

Позже Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦ. Судья Татьяна Матусяк сослалась на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям