  • 18 Апрель 2017
USD 18.04.2017 56.2505 +-0.0440
USD ММВБ 09:17 55.94450  
EUR 18.04.2017 59.8393 +0.0602
EUR ММВБ 09:17 59.4920  
Нефть($) 18.04.2017 55.33 0.20
Нефть(p) 18.04.2017 3112.34 +8.82

Петербургский горсуд вновь оценит законность передачи Исаакия РПЦ

Автор:


© Фото: fiesta.city

Темы дня

Автор жалобы - депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Жалоба депутата ЗакСа Бориса Вишневского к Смольному по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) зарегистрирована в петербургском городском суде.

Как сообщила в понедельник, 17 апреля, пресс-служба горсуда, жалоба депутата Вишневского зарегистрирована "по вновь открывшимся обстоятельствам". Ранее Василеостровский районный суд отказал в принятии коллективного иска к комитету имущественных отношений Петербурга.

Вишневский уточнил, что вновь открывшиеся обстоятельства заключаются в том, что заявка на передачу собора РПЦ до сих пор не поступила в Смольный.

"В ходе судебных разбирательств было четко установлено, что в природе не существует никакого обращения религиозной организации, на основании которого было издано оспариваемое нами распоряжение КИО", — приводит его слова "Интерфакс".

Решение о принятии к рассмотрению Горсуд примет позднее.

Читайте также:

"Исаакиевские" суды: иски тают на глазах

В феврале в Василеостровский суд было подано исковое заявление депутата Вишневского и сопредседателя петербургского отделения партии "ПарНаС" Андрейя Пивоварова. Они просили обратить внимание суда на отсутствие письменной заявки от РПЦ, тогда как в постановлении КИО о плане-передаче Исаакия Церкви говорится о таком документе.

Но суд даже не приступил к слушаниям и ответил отказом. В определении судьи Оксаны Рябко говорится, что распоряжение КИО, которое ими оспаривается, не является решением о передаче здания собора РПЦ, а значит и разбираться тут не в чем.

Позже Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦСудья Татьяна Матусяк сослалась на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm