Матвиенко хочет запретить продажу сим-карт с рук

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за запрет продажи сим-карт с рук. На заседании верхней палаты парламента она поручила главе комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмиле Боковой не позднее чем через месяц внести в Госдуму соответствующий законопроект.

«Нужны изменения законодательства с точки зрения запрета компаниям выдачи через посредника этих сим-карт. МВД пообещало внести законопроект, который бы закрыл эту дыру в законодательстве и навел в этом порядок. До сих пор такого законопроекта нет», — добавила спикер Совфеда.

Теракт в петербургском метро доказал необходимость активизации борьбы с нелегальной торговлей сим-картами, считает Матвиенко.

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На данный момент в России запрещена продажа сим-карт без требования паспортных данных, но операторы перепродают их посредникам, которые нарушают закон.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло.

СКР назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро. Им оказался уроженец Узбекистана Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.