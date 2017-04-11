ФСБ выступает за ужесточение пограничного контроля в связи с терактом в Петербурге

Директор ФСБ и глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании во вторник, 11 апреля, высказался за ужесточение пограничного контроля и миграционного законодательства РФ.

По его словам, есть оперативная информация о том, что главари группировок, входящих в "Исламское государство" (запрещена на территории РФ), готовят теракты в РФ, а "основной костяк" террористических групп в РФ составляют трудовые мигранты из стран СНГ.



В этой связи глава ФСБ считает необходимым ужесточение пограничного контроля и миграционного законодательства РФ.

"Для предотвращения попыток проникновения боевиков в РФ требуется предусмотреть дополнительные меры пограничного режима на государственной границе, на каналах въезда и выезда и в пассажиропотоке в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам", - заявил Бортников.



Как ранее сообщал “Санкт-Петербург.ру”, на заседании НАК Бортников также рассказал о задержаниях и обысках после теракта в Петербурге. По его словам, во время обысков было изъято большое количество оружия и средств поражения. В данный момент спецслужбы ищут организаторов теракта.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.