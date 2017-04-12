На стадионе "Зенит-арена" тушат пожар (ФОТО)

На стадионе “Зенит-арена” проходит учения ГУ МЧС России Петербургу. На них присутствует губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, сообщает руководитель пресс-службы Смольного Андрей Кибитов.



Фото: kibitov / Instagram

Масштабная тренировка проходит в несколько этапов. Первый из них предполагает, что во время проведения футбольного матча на трибунах «фанатского сектора» возникли массовые беспорядки, в результате которых вспыхнул пожар, повлекший за собой панику и множество пострадавших.

Фото: kibitov, annet_2705 / Instagram

На втором этапе учений отрабатывается проведение эвакуационных работ с чаши стадиона. Главная задача: не создавать давки и грамотно развести эвакуационные потоки.

Фото: kibitov, zatseper_spb / Instagram

Заключительным этапом учений станет тушение пожара, возникшего, по легенде, в результате несанкционированного применения пиротехнических средств под крышей стадиона.

В среду, 12 апреля, вице-губернатор Игорь Албин заявил в обсуждении на Faсebook, что «Зенит-арена» готова принимать футбольные матчи. Таким образом он прокомментировал интервью генерального директор «Зенита» Максима Митрофанова «Фонтанке.ру».

Митрофанов рассказал, что крыша нового стадиона не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. «Поле (газон) сопровождают агрономы ФК «Зенит» с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи», - отметил Албин.