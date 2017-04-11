Глава ФСб расскрыл детали задержаний после теракта в петербурском метро

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о расследовании уголовного дела о теракте в метро Петербург.

"В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве, все — выходцы из Центральной Азии", — заявил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, во время обысков было изъято большое количество оружия и средств поражения. В данный момент спецслужбы ищут организаторов теракта.

Ранее НАК опроверг информацию о готовящихся терактах в российских городах, которая появилась в СМИ.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. В настоящий момент тела 13 из них опознаны.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро. В его квартире уже прошел обыск - оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств.