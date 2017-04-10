Родственникам выдали тела жертв теракта в петербургском метро

Все тела жертв теракта в петербургском метро выдали родственникам для последующего захоронения, заявила вице-губернатор города Анна Митянина.

«Завершено секционное исследование тел погибших. Всем родственникам выданы тела для захоронения и медицинские свидетельства о смерти», - приводит ее слова «Интерфакс».

В настоящее время в больницах остаются 53 пострадавших. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

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Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 4 апреля, подписал распоряжение, согласно которому правительство Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.