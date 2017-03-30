Стало известно, кто спроектирует велодорожки в Петербурге

Проекты четырех новых велосипедных маршрутов в Петербурге разработают «Институт «Стройпроект» и «Гильдия современных проектов».

Стоимость контрактов - чуть более 13 млн рублей. Проектирование должно завершиться до конца мая, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)

Велосипедными маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки и по набережным Петроградской стороны займется «Институт «Стройпроект». Стоимость контракта составляет 4,7 млн рублей.

Веломаршруты «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели» за 8,4 млн рублей спроектирует «Гильдия современных проектов».

После того, как компании представят проекты, КРТИ приступит к строительству объектов велосипедной инфраструктуры. Планируется открыть дорожки к 15 июля.

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», к 15 июля комитет также планирует разработать смеху развития дорожек для велосипедов на 2018-2025 года. В ней учтут замеры велосипедного трафика до и после запуска велодорожек.

Кроме того, запланировано создание интерактивной онлайн-карты велосипедных маршрутов Петербурга, где будут появляться новые направления.